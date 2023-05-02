Большинство работодателей в Улан-Удэ не волнует, где трудятся удалёнщики

Начальников больше интересует, как они исполняют свои обязанности







Большинство руководителей улан-удэнских компаний, где есть сотрудники на удалёнке, не интересует, где именно они находятся. Для начальства важнее, чтобы они вовремя и качественно выполняли свою работу.Каждый пятый считает, что уведомить об этом подчинённый обязан – хотя бы чтобы понимать, где именно он находится. Ведь случиться может всякое – например, человека придётся срочно вызвать в офис или на объект, да и вообще в рабочее время именно руководство несёт ответственность за безопасность и здоровье работников.При этом только трое из десяти удалёнщиков отчитываются о своём местоположении перед непосредственным шефом. Каждый десятый улан-удэнец, трудящийся дистанционно, делает это по требованию босса и ещё 20% – по собственной инициативе, рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.