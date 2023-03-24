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В Бурятии на 50 тысяч оштрафовали директора ленивой «управляшки»

В Бурятии на 50 тысяч оштрафовали директора ленивой «управляшки»
Бизнес,  Фото:Госстройжилнадзор Бурятии
УК не следила за порядком в шести домах

В заиграевском посёлке Онохой наказали управляющую компанию (УК), которая не выполняла свои обязательства по обслуживанию шести домов. Госстройжилнадзор и прокуратура провели совместную проверку и обнаружили ряд нарушений в работе УК.





Так, в некоторых жилых зданиях оказались захламлены подвалы, а в подъездах не было тамбурных дверей. В подвале одного из домов образовалась течь, в другом общедомовой счётчик не поставили на коммерческий учёт.

Кроме того, проверяющие выявили разрушение и провисание отмостки. «Управляшка» публиковала не всю необходимую информацию в ГИС ЖКХ. Все эти недочёты своевременно не устранили и не исправили, что противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ.

Госстройжилнадзор рассмотрел материалы дела и принял решение оштрафовать директора УК на 50 тысяч рублей.

- Плохая работа управляющей организации всегда на виду. Жильцы знают, что законодательство предусматривает рычаги воздействия на нерадивых лицензиатов. Если они не могут договориться с компанией, то обращаются в надзорные органы. Умение быть в контакте с жильцами – важный навык для тех, кто работает в этой сфере – не менее существенный, чем качественное обслуживание, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

управляющие компании

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