В Улан-Удэ сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили бунт

Они отказались выдавать товары клиентам из-за новой политики маркетплейса







А вот если в посылке даже не по их вине оказалась вообще другая вещь, придётся возместить уже всю сумму. Работники Wildberries говорят, что списания за подмены начались ещё на прошлой неделе. По их словам, все эти требования жёсткие и абсурдные. Бесконечные штрафы, которые нельзя оспорить, просто не дают людям возможности нормально заработать, утверждают люди.



Любопытно, но деньги списывают и у покупателей, который решили не забирать товар по тем или иным причинам. Иногда эта сумма, по их словам, оказывается даже больше стоимости заказа. Получается, что на одном отказе «навариваются» дважды, сетуют улан-удэнцы.



В специально созданном чате в Telegram сотрудники местных ПВЗ призывают остальных отстаивать свои интересы. «Помните, что мы не рабы – мы такие же люди», – гласит одно из сообщений.



Представители одного из пунктов выдачи заказов рассказали «Байкал-Daily», что 15 марта по всей Бурятии не работают 17 официальных ПВЗ. Помимо них, есть ещё партнёрские (их больше сотни) и франшизы. Люди находятся на своих рабочих местах, принимают заказы, но не выдают их. Клиенты не могут попасть внутрь – помещения закрыты. Так работники Wildberries решили выразить свой протест.



- У нас начали удерживать деньги из зарплаты за брак и неверное вложение. Никто не хочет нас слушать, – отметили они.





Сотрудники маркетплейса решили консолидировать и устроить что-то вроде итальянской забастовки. Трудовое законодательство они не нарушают, работу как таковую не прогуливают. Увольнения тоже не боятся – уверены, что уволить всех просто невозможно. А смысла работать себе в убыток не видят.



- Хотим, чтобы нам дали право оспаривать штрафы. Мы не снимаем с себя всю ответственность, но будем нести её только за вещи, испорченные по нашей вине. Не откроем пункты выдачи, пока с нами не начнут вести конструктивный диалог, – добавили представители ПВЗ в беседе с «Байкал-Daily».



О том, что сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Бурятии решили присоединиться к всероссийской забастовке, стало известно 15 марта. Первым об этом узнал популярный местный паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».- Сегодня многие пункты просто не открылись. На дверях есть QR-код. Отсканировав его, можно ознакомиться с проблемой или позвонить в техподдержку, – пишет «Весь Улан-Удэ».Как выяснилось, причина протестов, прокатившихся по нашей республике и ряду других городов – новая политика российского маркетплейса. Речь о штрафах за испорченный или за «не тот» товар. К примеру, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно, с работников ПВЗ удерживают 20% от стоимости заказа.