﻿«Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Владивостока в Улан-Удэ и Читу

Рейсы в Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю



«Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Владивостока в Улан-Удэ и Читу на весну 2023 года.



С 27 марта по 29 мая рейс Владивосток - Улан-Удэ будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.



Вылет из Владивостока в 20:30, прибытие в Улан-Удэ в 22:35.

Вылет из Улан-Удэ в 23:50, прибытие во Владивосток в 05:45.



Рейс Владивосток - Чита с 29 марта по 1 июня будет выполняться из Владивостока в Читу по средам, из Читы во Владивосток - по четвергам.



Вылет из Владивостока в 22:00, прибытие в Читу в 00:35.

Вылет из Читы в 01:55, прибытие во Владивосток в 06:20.



Время указано местное. Рейсы выполняются на самолёте Airbus А319. Стоимость авиабилета в одну сторону - от 6 800 рублей. Но количество мест по этому тарифу ограничено.



«Байкал-Daily» писал, что направления Владивосток - Улан-Удэ и Владивосток - Чита вошли в 2023 году в число субсидируемых государством маршрутов на Дальнем Востоке.

