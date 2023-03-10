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﻿«Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Владивостока в Улан-Удэ и Читу

﻿«Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Владивостока в Улан-Удэ и Читу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы в Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю

«Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Владивостока в Улан-Удэ и Читу на весну 2023 года.

С 27 марта по 29 мая рейс Владивосток - Улан-Удэ будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Вылет из Владивостока в 20:30, прибытие в Улан-Удэ в 22:35.
Вылет из Улан-Удэ в 23:50, прибытие во Владивосток в 05:45.

Рейс Владивосток - Чита с 29 марта по 1 июня будет выполняться из Владивостока в Читу по средам, из Читы во Владивосток - по четвергам.

Вылет из Владивостока в 22:00, прибытие в Читу в 00:35.
Вылет из Читы в 01:55, прибытие во Владивосток в 06:20.

Время указано местное. Рейсы выполняются на самолёте Airbus А319. Стоимость авиабилета в одну сторону - от 6 800 рублей. Но количество мест по этому тарифу ограничено.

«Байкал-Daily» писал, что направления Владивосток - Улан-Удэ и Владивосток - Чита вошли в 2023 году в число субсидируемых государством маршрутов на Дальнем Востоке. 
авиация Улан-Удэ Чита Владивосток

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