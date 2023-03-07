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В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов

В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Одобрено 14 проектов на сумму 4,7 млн. рублей

11 января стартовал ежегодный конкурс грантов в сфере туризма. До 9 февраля собирались заявки. Сегодня министерство подвело итоги конкурса.

- Всего, по четырём направлениям конкурса поступило 86 заявок, из них одобрено - 14 на общую сумму 4,7 млн. рублей - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Так, среди проектов по развитию социального туризма были определены 4 победителя: ООО «Туристическое агентство «Байкал – Интур»; ООО «Сакральная Бурятия»; ООО «Кумуткан»; ИП Бальжинимаева Сарюна Батоевна. Все они планируют организацию льготных экскурсий для детей, инвалидов и лиц старшего поколения.

Среди проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия, стала победа: ООО «Виартур»; ООО «Аюрмедика»; ООО «Контур»; ИП Гармаев Дмитрий Ойдопович. Победители снимут видеоролики о Бурятии, проведут пленэры и выставки, начнут производить новые виды турсувениров.

- Интересно то, что в этом году по всем направлениям наблюдался рост количества поданных заявок, особенно это заметно среди проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности. Так, в прошлом году предприниматели подали 24 заявки, а в этом году – 35, - прокомментировал Алдар Доржиев.

Среди проектов по развитию сельского туризма были определены следующие победители: ИП Асалханова Анжела Львовна; СПК «Рыболовецкая артель «Кабанский рыбозавод»; ИП Асташова Ксения Михайловна; ИП Нимаева Виктория Семеновна. Победители смогут построить юрты, организуют выставочные экспозиции и закупят музыкальные инструменты.

Гранты на проекты по экологическому туризму получат ООО «Курорты Бурятии» и ИП Дашеева Надежда Павловна. Эти две компании создадут благоустроенные пешеходные тропы.


туризм

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