Заявки принимаются до 9 февраля
В Бурятии продолжается приём заявок на ежегодный конкурс грантов по туризму. Гранты предоставляются в форме субсидий для поддержки проектов в сфере туризма.
Заявитель не должен быть иностранным юридическим лицом, не должен получать в текущем году деньги из республиканского бюджета, не должен иметь долгов по налогам и страховым взносам.
Заявки принимаются по четырём направлениям:
-сельский туризм
-экологический туризм
-социальный туризм
-на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Бурятии.
Дата и время окончания приема заявок – 9 февраля в 17:30
Консультацию по каждому направлению можно получить следующим телефонам:
- по проектам развития сельского туризма: 21-26-93 – Соелма Ширапсамбуевна;
- по проектам развития экологического туризма: 21-26-93 – Сарюна Викторовна;
- по проектам развития социального туризма: 21-27-14 – Марьяна Петровна;
- по проектам, направленным на продвижение туристского потенциала: 55-97-46 – Евгения Анатольевна.
Подробные условия участия в конкурсе можно узнать на сайте министерства туризма Бурятии. Как сообщал «Байкал-Dailу», конкурс стартовал 11 января.
В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс грантов по туризму
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