Аферисты предлагают платные услуги
К предпринимателям и юридическим лицам республики обращаются мошенники, представляясь специалистами управления Роспотребнадзора по Бурятии. Они сообщают о якобы предстоящей проверке, предлагают платную помощь в оформлении уголка для потребителей, а также нормативно-правовые акты с последними изменениями и литературу по защите прав потребителей для приобретения.
В управлении предупреждают бизнесменов и призывают не поддаваться на уловки аферистов.
- Обращаем внимание, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии обязаны ознакомить предпринимателя с решением о проведении контрольно-надзорного мероприятия, предъявить служебное удостоверение. Просим проявлять бдительность, так как данные действия носят мошеннический характер, - сообщили в пресс-службе управления.
При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
В Бурятии мошенники представляются специалистами Роспотребнадзора
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