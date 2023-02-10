В текущем году в пятый раз пройдёт программа профессионального развития «Архитекторы.рф», нацеленная на повышение квалификации специалистов в области развития территорий и городов. С 15 февраля на официальном сайте программы стартует отбор заявок
В 2023 году в офлайн-программе вместе с проектировщиками, архитекторами, градостроителями и представителями госструктур смогут участвовать специалисты в области социологии, политологии, экономики, географии и культурологии.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что ключевая цель данной программы – подготовка городских управленцев, которые будут воплощать в жизнь актуальные проекты развития городов и сельских территорий.
По словам Мутко, выпускники проекта занимают ключевые посты в профильных региональных ведомствах. Они выдвигают идеи, которые поддерживаются. В конце концов, качественная городская среда – это ещё и стимулирование бизнеса, а также туризма.
Сообщается, что в офлайн-программу принимаются специалисты до 45 лет, имеющие опыт в сфере городского развития и высшее образование. Участвовать в конкурсе могут и имеющие дипломы по профильным специальностям: архитекторы, проектировщики и другие, а также государственные служащие. Кроме этого, по словам организаторов, важен стаж работы или практический опыт от 12 месяцев в сфере городского развития.
Государственные и муниципальные служащие, у которых нет диплома по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет.
Заявки прекратят принимать 27 февраля, а имена 100 финалистов опубликуют до 5 апреля.
Сама программа стартует в апреле и будет длиться до ноября. В этот период включены 4 образовательных модуля. Один из них пройдёт за границей, два – в Москве и один – в других городах России.
Возрастное ограничение: 18+
Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
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