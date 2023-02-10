10 февраля

09 февраля

Популярное

Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями

Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
Бизнес,  Фото:Архитекторы.рф
В текущем году в пятый раз пройдёт программа профессионального развития «Архитекторы.рф», нацеленная на повышение квалификации специалистов в области развития территорий и городов. С 15 февраля на официальном сайте программы стартует отбор заявок

В 2023 году в офлайн-программе вместе с проектировщиками, архитекторами, градостроителями и представителями госструктур смогут участвовать специалисты в области социологии, политологии, экономики, географии и культурологии.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что ключевая цель данной программы – подготовка городских управленцев, которые будут воплощать в жизнь актуальные проекты развития городов и сельских территорий.

По словам Мутко, выпускники проекта занимают ключевые посты в профильных региональных ведомствах. Они выдвигают идеи, которые поддерживаются. В конце концов, качественная городская среда – это ещё и стимулирование бизнеса, а также туризма.

Сообщается, что в офлайн-программу принимаются специалисты до 45 лет, имеющие опыт в сфере городского развития и высшее образование. Участвовать в конкурсе могут и имеющие дипломы по профильным специальностям: архитекторы, проектировщики и другие, а также государственные служащие. Кроме этого, по словам организаторов, важен стаж работы или практический опыт от 12 месяцев в сфере городского развития.

Государственные и муниципальные служащие, у которых нет диплома по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет.

Заявки прекратят принимать 27 февраля, а имена 100 финалистов опубликуют до 5 апреля.

Сама программа стартует в апреле и будет длиться до ноября. В этот период включены 4 образовательных модуля. Один из них пройдёт за границей, два – в Москве и один – в других городах России. 

Возрастное ограничение: 18+
ДОМ.РФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
Круг участников программы «Архитекторы.рф» расширен новыми специальностями
Бизнес, 10.02.2023
С 15 февраля на официальном сайте программы стартует отбор заявок
СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ
СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ
Бизнес, 10.02.2023
Организаторы уверяют, что это произошло по техническим причинам
Жители Бурятии отдали предпочтение горнолыжным склонам Сибири
Жители Бурятии отдали предпочтение горнолыжным склонам Сибири
Бизнес, 10.02.2023
Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%
В Бурятии сняли с продажи 68 кг подозрительных овощей и фруктов
В Бурятии сняли с продажи 68 кг подозрительных овощей и фруктов
Бизнес, 09.02.2023
Роспотребнадзор подвёл итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции за 2022 год
В Улан-Удэ отменили долгожданный концерт Дианы Арбениной
В Улан-Удэ отменили долгожданный концерт Дианы Арбениной
Бизнес, 09.02.2023
Выступление певицы в столице Бурятии не состоится по неизвестным причинам
В Улан-Удэ стартовала российско-монгольская выставка-ярмарка
В Улан-Удэ стартовала российско-монгольская выставка-ярмарка
Бизнес, 08.02.2023
Свою продукцию предлагают представители обеих стран. ФОТО
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Белый месяц»
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Белый месяц»
Бизнес, 08.02.2023
Мероприятие состоится в ближайшую субботу
МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии
МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии
Бизнес, 07.02.2023
МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС»
Иркутскую стройкомпанию понудили выплатить работникам долг в 2,2 млн
Иркутскую стройкомпанию понудили выплатить работникам долг в 2,2 млн
Бизнес, 07.02.2023
Представление бизнесмену внесла прокуратура
В Бурятии бизнесмен уволил беременную продавщицу
В Бурятии бизнесмен уволил беременную продавщицу
Бизнес, 07.02.2023
Нарушение выявила прокуратура 
Свой человек: В столице Бурятии появилась необычная услуга
Свой человек: В столице Бурятии появилась необычная услуга
Бизнес, 07.02.2023

Хорошо знающие город улан-удэнцы зарабатывают на занятых и ленивых земляках

Стала известна самая популярная вакансия в Бурятии
Стала известна самая популярная вакансия в Бурятии
Бизнес, 06.02.2023
Конкурс на неё – три тысячи человек на место
Предпринимательница Кира Макарова оставляет бизнес и уезжает в Крым работать волонтёром
Предпринимательница Кира Макарова оставляет бизнес и уезжает в Крым работать волонтёром
Бизнес, 31.01.2023
«Чувствую, что должна помочь нашим мужчинам», - говорит известная предпринимательница

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^