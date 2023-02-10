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Российский бренд заменит «Макдоналдс» в Иркутской области

Российский бренд заменит «Макдоналдс» в Иркутской области
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В течение пяти лет откроются восемь ресторанов общественного питания

Открытие предприятий быстрого питания в Иркутской области обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и гендиректор сети ресторанов «Вкусно – и точка» Олег Пароев. Встреча сторон состоялась впервые после ухода компании «Макдоналдс» с российского рынка и открытия на базе импортного бренда российской сети предприятий быстрого питания.

Напомним, ранее в октябре 2021 года правительство Иркутской области и «Макдоналдс» подписали соглашение, в рамках которого компания планировала открыть до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе, а также реализовать ряд благотворительных, социальных и волонтёрских инициатив. Губернатор подчеркнул, что для региона важно сохранить все прописанные в соглашении договорённости долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества уже с российским брендом, пришедшим на смену «Макдоналдсу». Это позволит привлечь инвестиции в экономику региона, способствовать развитию конкурентной среды в Иркутской области.

- Появление в регионе нового бренда общественного питания будет способствовать не только экономическому развитию предприятий общественного питания, но и в том числе развитию нашей сельскохозяйственной отрасли, так как 99% своей продукции компания получает от российских поставщиков и старается максимально локализовать все поставки, - подчеркнул губернатор.

- Иркутская область является перспективным регионом. Здесь будет поэтапное развитие, включающее открытие восьми точек ресторанов общественного питания в течение пяти лет, - отметил Олег Пароев.

Также актуальным в сотрудничестве с новой компанией остаётся реализация благотворительных проектов на территории Иркутской области. В том числе открытие бесплатной семейной гостиницы для родителей детей, которые находятся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
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