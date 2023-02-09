Роспотребнадзор подвёл итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции за 2022 год
В 2022 году в Бурятии исследовали на безопасность 2885 проб различных овощей и фруктов.
- В исследованных образцах превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды), генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
При этом было выявлено 20 проб плодоовощной продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям. В 18 пробах было превышено содержание нитратов, в двух – возникли проблемы по микробиологическим показателям. По этой причине 68 кг продукции (пять партий) сняли с продажи.
Жителям Бурятии напоминают, что покупать овощи, фрукты необходимо в специализированных местах торговли; не стоит приобретать их вдоль трасс и с рук.
Потребитель вправе потребовать у продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию сведения об обязательном подтверждении соответствия.
В Бурятии сняли с продажи 68 кг подозрительных овощей и фруктов
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