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В Бурятии сняли с продажи 68 кг подозрительных овощей и фруктов

В Бурятии сняли с продажи 68 кг подозрительных овощей и фруктов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор подвёл итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции за 2022 год

В 2022 году в Бурятии исследовали на безопасность 2885 проб различных овощей и фруктов.

- В исследованных образцах превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды), генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

При этом было выявлено 20 проб плодоовощной продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям. В 18 пробах было превышено содержание нитратов, в двух – возникли проблемы по микробиологическим показателям. По этой причине 68 кг продукции (пять партий) сняли с продажи.

Жителям Бурятии напоминают, что покупать овощи, фрукты необходимо в специализированных местах торговли; не стоит приобретать их вдоль трасс и с рук.

Потребитель вправе потребовать у продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию сведения об обязательном подтверждении соответствия.
овощи Роспотребнадзор

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