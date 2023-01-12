В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов

Подписан меморандум в поддержку зимнего туризма



Иностранные туристы, приезжающие в Монголию, смогут приобрести авиабилеты на 30% дешевле. Национальная авиакомпания «МИАТ» подписала меморандум о сотрудничестве с ассоциацией туризма Монголии.



- Целью этого меморандума является увеличение потока иностранных туристов. В поддержку зимнего туризма туристическим компаниям и предприятиям предлагаются специальные тарифы. В частности, есть две категории тарифов на сезонные и пакетные туры. К ним относятся: специальные пассажирские тарифы и специальные тарифы для групповых поездок. Эти тарифы доступны только для иностранных туристов, - рассказал директор по бизнес-администрированию МИАТ Н. Батдарь.



С 2020 года авиакомпания ввела специальные тарифы для групповых поездок. Кроме того, был введены тарифы для поддержки зимнего туризма.



- То есть иностранные туристы, приезжающие в нашу страну в зимнее время на традиционные и специальные туристические мероприятия, смогут приобрести авиабилеты на 30% дешевле от обычного тарифа, - сообщает новостное агентство «Монцамэ», ссылаясь на источник в авиакомпании.

