Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам

На их реализацию направили 32 миллиона рублей
Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги возвращать не надо.
За два года этот госпроект помог трудоустроиться почти 1000 наших земляков. Мероприятия по поиску работы и дальнейшему трудоустройству реализуются в рамках нацпроекта «Демография». В 2022-ом на эти цели выделили 32 миллиона рублей. Направлением воспользовались 623 жителя республики.
В 2023-ем на реализацию проекта направят уже 51 миллион 800 тысяч. Охватить планируют 529 человек.
- Общий объём финансирования по программе в 2023 году составит более 409 миллионов 800 тысяч, планируемый охват по всем направлениям – 1918 граждан, – рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.
Большинство тех, кто воспользовался направлением «поиск работы» – из Улан-Удэ: 243 человека получили помощь на 10 миллионов 600 тысяч рублей. Далее идёт Кабанский район, где адресной помощью охватили 39 сельчан. Они получили два с половиной миллиона. Замыкает тройку лидеров Заиграевский район – с поиском работы помогли 37 местным жителям, выделив на это 2 миллиона 200 тысяч.
На их реализацию направили 32 миллиона рублей
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