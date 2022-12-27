27 декабря

26 декабря

Популярное

Жителей Бурятии приглашают побороться за звание «Молодой промышленник года»

Жителей Бурятии приглашают побороться за звание «Молодой промышленник года»
Бизнес, 
Заявки можно подать до 31 марта 2023 года

Клуб молодых промышленников объявил о старте нового сезона премии «Молодой промышленник года» (18+), в которой участвуют основатели, руководители, главные инженеры лучших промышленных предприятий России. В рамках конкурса промышленники в возрасте до 40 лет поощряются персонально за достижения предприятий и реализацию значимых проектов. К участию в конкурсе приглашают и жителей Бурятии.

Главным условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет.

На первом этапе экспертная комиссия от РАНХиГС определит топ-100 лучших кандидатур. На следующем финальном этапе лидеров уже выберет экспертное жюри.

Победители конкурса получат почётные грамоты минпромторга России, право на участие в его стажировках, а также они станут членами Клуба молодых промышленников, смогут получить необходимые меры господдержки. Награждение победителей состоится в июле 2023 года.

- Премия проводится с целью продвижения промышленных проектов, привлечения внимания к современным интересным производствам, которые создаются по всей стране. В прошлом году на конкурс поступило более 400 заявок со всех без исключения регионов страны. Предполагаем, что в этот раз заявок будет раза в два больше, - отметил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2023 года. Подать заявку участник может самостоятельно, заполнив анкету. Также номинируют участников региональные министерства промышленности. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте http://mprom.site.

Премия проводится в России второй раз.
премия конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
Бизнес, 26.12.2022
Специалисты разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети
В России появился цифровой профиль предпринимателя
В России появился цифровой профиль предпринимателя
Бизнес, 26.12.2022
Через него будет проще получить господдержку
Водителям с непогашенной судимостью запретят работать в такси
Водителям с непогашенной судимостью запретят работать в такси
Бизнес, 26.12.2022
Госдумой принят новый закон, регламентирующий работу такси
Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония
Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония
Бизнес, 26.12.2022
Один конверт с набором наклеек от исполнителя обойдётся почти в 5000 рублей

Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь
Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь
Бизнес, 23.12.2022
Конному двору, где помогают восстанавливаться детям, пришлось экстренно переехать
На Байкале в Бурятии скоро будут готовы модульные отели
Бизнес, 19.12.2022
На их строительство федеральный бюджет предоставил 300 млн рублей
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
Бизнес, 15.12.2022
Более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили свыше 400 тысяч жителей республики
В Бурятии коровы получат электронные паспорта
В Бурятии коровы получат электронные паспорта
Бизнес, 15.12.2022
Жителей республики призывают регистрировать свой скот
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
Бизнес, 15.12.2022
Жителям произведён перерасчёт за нарушение графика вывоза мусора
МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость
МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость
Бизнес, 14.12.2022
МегаФон разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра для повышения эффективности коммуникаций
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бизнес, 13.12.2022
Первый из них может появиться в Алтанбулаге
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
Бизнес, 13.12.2022
Правительство страны предоставит местным туроператорам кредиты на сумму 55 млрд тугриков
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Бизнес, 13.12.2022
Их возмутило, что торговая точка работает прямо возле СОШ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^