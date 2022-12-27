Жителей Бурятии приглашают побороться за звание «Молодой промышленник года»

Заявки можно подать до 31 марта 2023 года



Клуб молодых промышленников объявил о старте нового сезона премии «Молодой промышленник года» (18+), в которой участвуют основатели, руководители, главные инженеры лучших промышленных предприятий России. В рамках конкурса промышленники в возрасте до 40 лет поощряются персонально за достижения предприятий и реализацию значимых проектов. К участию в конкурсе приглашают и жителей Бурятии.



Главным условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет.



На первом этапе экспертная комиссия от РАНХиГС определит топ-100 лучших кандидатур. На следующем финальном этапе лидеров уже выберет экспертное жюри.



Победители конкурса получат почётные грамоты минпромторга России, право на участие в его стажировках, а также они станут членами Клуба молодых промышленников, смогут получить необходимые меры господдержки. Награждение победителей состоится в июле 2023 года.



- Премия проводится с целью продвижения промышленных проектов, привлечения внимания к современным интересным производствам, которые создаются по всей стране. В прошлом году на конкурс поступило более 400 заявок со всех без исключения регионов страны. Предполагаем, что в этот раз заявок будет раза в два больше, - отметил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2023 года. Подать заявку участник может самостоятельно, заполнив анкету. Также номинируют участников региональные министерства промышленности. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте http://mprom.site.



Премия проводится в России второй раз.

