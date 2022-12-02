Собственник участка три года игнорировал предписания
Иволгинский районный суд Бурятии удовлетворил исковые требования управления Россельхознадзора о рекультивации земли на площади 0,6 гектаров.
В июне 2019 года во время проверки установлено, что в Иволгинском районе на землю незаконно вываливали твёрдые коммунальных отходы. После дождей их размыло, и произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки. Оказался уничтожен плодородный слой почвы на участке сельхозназначения.
С 2019 по 2021 годы в адрес арендатора земельного участка было выдано семь предписаний о предоставлении проекта рекультивации и устранении выявленных нарушений. В марте 2022 года срок исполнения предписания продлевался на 90 дней.
- Выданные предписания пользователем участка не исполнены, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд с иском о понуждении к исполнению предписания. Решением от 27 октября 2022 года Иволгинский районный суд исковые требования управления Россельхознадзора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе управления.
Собственника земли обязали в течение семи месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести рекультивацию нарушенных земель.
В Бурятии суд обязал рекультивировать захламлённые земли
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