В Бурятии суд обязал рекультивировать захламлённые земли

Собственник участка три года игнорировал предписания



Иволгинский районный суд Бурятии удовлетворил исковые требования управления Россельхознадзора о рекультивации земли на площади 0,6 гектаров.



В июне 2019 года во время проверки установлено, что в Иволгинском районе на землю незаконно вываливали твёрдые коммунальных отходы. После дождей их размыло, и произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки. Оказался уничтожен плодородный слой почвы на участке сельхозназначения.



С 2019 по 2021 годы в адрес арендатора земельного участка было выдано семь предписаний о предоставлении проекта рекультивации и устранении выявленных нарушений. В марте 2022 года срок исполнения предписания продлевался на 90 дней.



- Выданные предписания пользователем участка не исполнены, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд с иском о понуждении к исполнению предписания. Решением от 27 октября 2022 года Иволгинский районный суд исковые требования управления Россельхознадзора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе управления.



Собственника земли обязали в течение семи месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести рекультивацию нарушенных земель.

