В Генпрокуратуре обсудили защиту бизнеса на Дальнем Востоке

До настоящего времени не утверждены перспективные планы развития ТОР «Бурятия» и «Забайкалье», созданных ещё в 2019 году



Вопросы функционирования преференциальных территорий на Дальнем Востоке, защиты прав инвесторов, снижения давления на бизнес обсудили 30 ноября в Генеральной прокуратуре РФ.



Открывая заседание межведомственной рабочей группы, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что принятые меры способствовали росту числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР). На 1 ноября зарегистрировано 610 (537) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которыми вложено в инвестирование в ТОР 2 трлн рублей. На созданных предприятиях трудоустроено почти 57 тысяч сотрудников.



За последний год количество введённых в эксплуатацию объектов инфраструктуры ТОР возросло на 42 % (с 55 до 78). Завершены 15 проблемных мероприятий, в том числе котельная ТОР «Большой Камень», водоснабжение ТОР «Надеждинская», электроснабжение, внутриплощадочные сети водоснабжения и ливневая канализация ТОР «Хабаровск».



По мерам прокуроров восстановлены права более полутора тысяч предпринимателей округа, погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Отклонено прокурорами более 4 тысяч заявок контролеров на проведение плановых мероприятий и свыше 3 тысяч внеплановых.



Дмитрий Демешин указал, что, несмотря на положительные тенденции в целом, практика прокурорского надзора свидетельствует о наличии отдельных проблем, решение которых требует от компетентных органов совместных усилий.



Из 158 мероприятий по строительству коммуникаций для резидентов не выполнено 80 или 51 %, по 42 из них сроки возведения уже превысили три года по причине просчётов в организации процесса строительства, некачественной подготовки проектной документации.



Наибольшая часть долга по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом имеется в Забайкальском крае (229 млн рублей), Амурской области (205 млн), Еврейской автономной области (176 млн), Республики Бурятия (160 млн).



В числе препятствий к осуществлению резидентами предпринимательской деятельности и формированию благоприятного инвестиционного климата названы отсутствие длительное время должной инфраструктуры, затягивание сроков предоставления земельных участков и разрешительной документации, что создает предпосылки к стагнации в развитии ТОР. До настоящего времени не утверждены перспективные планы развития ТОР «Бурятия» и «Забайкалье», созданных еще в 2019 году.



Оценивая работу органов власти и местного самоуправления, заместитель Генерального прокурора России отметил недопустимость предоставления резидентам земельных участков без фактической возможности подключения к инженерным коммуникациям, при отсутствии дорожной сети, а также волокиты в разрешительных процедурах.



Дмитрий Демешин рекомендовал органам власти исключить подготовку отчетов наблюдательных советов о достигнутых подвигах «вслепую», без выезда на объекты и личного осмотра имеющейся инфраструктуры и состояния земельных участков, на которых реализуются инвестиционные проекты. Также он рекомендовал шире использовать возможности общественного контроля.







По информации управления Генпрокуратуры в ДФО





