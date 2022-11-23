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Рыбная продукция на прилавках Бурятии соответствует нормам

Рыбная продукция на прилавках Бурятии соответствует нормам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов

За девять месяцев 2022 года в Бурятии исследовано 75 образцов рыбной продукции на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические показатели. Все исследованные образцы в целом соответствовали нормативным требованиям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- На микробиологические показатели исследовано 42 образца, из них не соответствовала нормативам одна проба. По всем фактам выявления продукции, не соответствующей микробиологическим показателям безопасности, предусмотренным техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», приняты меры административного воздействия, - отметили в пресс-службе управления.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия её продажи, целостность упаковки, наличие необходимой информации, в том числе об изготовителе, датах выпуска, упаковывания, режиме хранения и сроках годности.

Роспотребнадзор рыба

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