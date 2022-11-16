У пяти лошадей не было необходимых анализов
В Бурятии в пункте пропуска МАПП «Кяхта» не допустили вывоз в Монголию пяти спортивных лошадей. На животных не оказалось данных о диагностических исследованиях сыворотки крови.
- Данный факт является нарушением. Экспортёр обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортёра. К отправке допускаются только клинически здоровые лошади, показавшие отрицательные результаты при диагностических исследованиях, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Лошадей вернули в Россию. Возбуждены об административных дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
В Бурятии предотвратили вывоз спортивных лошадей в Монголию
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