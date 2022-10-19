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В Бурятии представят туристические сувениры

В Бурятии представят туристические сувениры
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Участники покажут свою продукцию на выставке в Улан-Удэ

20 октября в Улан-Удэ пройдёт выставка сувениров со всего Дальнего Востока. Мероприятие состоится в гостинице «Бурятия». Выставка проходит в рамках окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа.

Несколько десятков участников представят сувенирную продукцию в следующих номинациях:
– этнографический сувенир;
– сувенир города;
– сувенир региона;
– гастрономический сувенир (напитки);
– гастрономический сувенир (еда);
– сувенир события;
– сувенир туристического маршрута;
– сувенир музея;
– сувенир-игрушка;
– идея сувенира;
– линейки туристических сувениров города;
– линейки туристических сувениров региона;
– линейки туристических сувениров музея.

Выставка пройдёт с 9:30 до 13:00 в банкетном зале «Гранд Бурятия». Об этом сообщает министерство туризма РБ.

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Бурятия туризм конкурс выставка сувенирная продукция сувениры

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