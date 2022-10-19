В Бурятии представят туристические сувениры

Участники покажут свою продукцию на выставке в Улан-Удэ



20 октября в Улан-Удэ пройдёт выставка сувениров со всего Дальнего Востока. Мероприятие состоится в гостинице «Бурятия». Выставка проходит в рамках окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа.



Несколько десятков участников представят сувенирную продукцию в следующих номинациях:

– этнографический сувенир;

– сувенир города;

– сувенир региона;

– гастрономический сувенир (напитки);

– гастрономический сувенир (еда);

– сувенир события;

– сувенир туристического маршрута;

– сувенир музея;

– сувенир-игрушка;

– идея сувенира;

– линейки туристических сувениров города;

– линейки туристических сувениров региона;

– линейки туристических сувениров музея.



Выставка пройдёт с 9:30 до 13:00 в банкетном зале «Гранд Бурятия». Об этом сообщает министерство туризма РБ.



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