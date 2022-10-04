Клиент через суд вернул деньги за мебель и её установку
Житель Баргузинского района Бурятии при помощи управления Роспотребнадзора отсудил с изготовителя мебели почти полмиллиона рублей.
Ранее стороны заключили договор, в рамках которого бизнесмен обязался передать заказчику мебель, а также установить её. Общая сумма составила 237 тысяч рублей. При этом большую часть – 166 тысяч – клиент внёс в качестве предоплаты.
Но предприниматель не исполнил обязанности по договору. А после этого ещё и отказался добровольно вернуть предоплату. Тогда обманутый потребитель обратился в республиканское управление Роспотребнадзора с просьбой помочь защитить его нарушенные права в суде.
- Суд, рассмотрев исковые требования управления Роспотребнадзора, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 592 рублей. Из них 166 495 рублей – часть стоимости по договору, 237 850 рублей – неустойка за нарушение срока возврата денежных средств, 10 000 рублей – компенсация причинённого морального вреда, а также 83 247 рублей в качестве штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Житель Бурятии отсудил у мебельщика полмиллиона рублей
Бизнес, Фото:
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