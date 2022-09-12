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Не все магазины Читы отказались от продажи алкоголя в День трезвости

Не все магазины Читы отказались от продажи алкоголя в День трезвости
Бизнес, 
Как минимум семь предпринимателей безответственно отнеслись к требованию

В Забайкальском крае 11 сентября была запрещена продажа алкоголя из-за всероссийского Дня трезвости. Это ограничение впервые появилось в регионе в 2020 году, и с тех пор стало ежегодной традицией.

Однако в День трезвости в Чите как минимум семеро предпринимателей и продавцов проигнорировали ограничения, касающиеся запрета на торговлю спиртным.

- Нарушения были выявлены на территории Черновского, Железнодорожного и Центрального районов города, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

В одной из семи точек, продающих алкоголь в День трезвости, спиртное продали даже несовершеннолетнему покупателю.

В отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.16 КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

алкоголь

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