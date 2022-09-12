В Улан-Удэ фирму оштрафовали на 600 тысяч за расклейку объявлений

Бизнес, Фото: комитет городского хозяйства

Всего было составлено 10 протоколов



В Улан-Удэ ООО «Твой путь» оштрафовали на 600 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



- На административной комиссии Железнодорожного района рассмотрели 10 административных протоколов по статье 60 республиканского закона Бурятии «Об административных правонарушениях». За расклейку объявлений в неположенных местах на юридическое лицо по каждому протоколу наложен штраф – 60 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч, - говорится в сообщении комитета.



Всего в Улан-Удэ с начала года специалисты управления административного контроля выписали 132 протокола за незаконную расклейку объявлений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн.



Штрафы по статье 30 закона Бурятии об административных правонарушениях предусматривают взыскания с граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; с должностных лиц – от 10 до 15 тысяч; на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч.



