В Улан-Удэ наказали более 40 нарушителей масочного режима

От профилактических бесед перешли к штрафам



В Бурятии ежедневно проходят рейды мобильных групп по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Мобильные группы проверяют соблюдение масочного режима и противоэпидемических мер в организациях. Только за минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 244 объекта, выявлено 40 нарушений. По 12 случаям составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили в правительстве Бурятии.



Всего с момента возобновления работы мобильных групп с 22 августа проверено 492 объекта. Более 40 нарушителей привлечены к административной ответственности.



- По итогам рейда накануне нарушения антиковидных мер выявлены в кафе «Пирожковая» по ул. Комсомольская, парикмахерской «Золотая стрекоза», частном охранном агентстве «Защита», магазине «Точка вкуса» на ул. Терешковой, магазине «ВилБи» на ул. Терешковой, в ТЦ People's Park («РеспектКом»), кафе «Бууза Рум» на ул. Ленина, кафе «Токио» на ул. Сухэ-Батора, ТЦ «Форум» (ресторан быстрого питания «СабВэй»), - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также организована работа мобильных групп на общественном транспорте. Только в городе Улан-Удэ за минувшие сутки проверено 45 транспортных средств и 320 пассажиров. Выявлено пять нарушений.



