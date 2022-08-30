30 августа

29 августа

Популярное

Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота

Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота
Бизнес,  Фото:прокуратура РБ
Предприниматель обратился за помощью к прокурору

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём жителей Прибайкальского района.

Заявитель из села Турка обратился к прокурору республики с проблемой выпаса крупного рогатого скота в населённом пункте, обозначил ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения.

Двое прибайкальцев пожаловались по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Жительнице села Турунтаево длительное время не выплачивается долг по заработной плате в связи с неисполнением бывшим работодателем решения суда о взыскании задолженности.

Поводом для обращения сельчан послужили вопросы нарушения трудового законодательства, возмещения материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, назначения социальных выплат.

Кроме того, по поручению Генерального прокурора Российской Федерации в целях оперативного решения возникающих у бизнеса вопросов прокурором республики проведена личная встреча с местным предпринимателем с посещением фермерского хозяйства. В ходе визита обсуждены актуальные проблемы развития бизнеса.

Всего принято девять человек, по поступившим заявлениям организованы проверки.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота
Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота
Бизнес, 30.08.2022
Предприниматель обратился за помощью к прокурору 
Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M
Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M
Бизнес, 29.08.2022
Желающих совершить покупки запускали в порядке очерёдности  
H&M временно откроется в Улан-Удэ перед закрытием
H&M временно откроется в Улан-Удэ перед закрытием
Бизнес, 25.08.2022
В соседнем Иркутске открытие магазина собрало толпы людей
В Улан-Удэ в новогоднем городке появятся рекламные скульптуры
В Улан-Удэ в новогоднем городке появятся рекламные скульптуры
Бизнес, 25.08.2022
Предпринимателей призывают внести свой вклад в оформление новогоднего городка
В Улан-Удэ становится больше «добрых» магазинов
В Улан-Удэ становится больше «добрых» магазинов
Бизнес, 19.08.2022
Стандартные запреты – это не их фишка    
7 из 10 жителей Улан-Удэ доверяют компании, в которой работают
7 из 10 жителей Улан-Удэ доверяют компании, в которой работают
Бизнес, 18.08.2022
И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин
Строители зоны отдыха в центре Улан-Удэ не получили деньги
Строители зоны отдыха в центре Улан-Удэ не получили деньги
Бизнес, 17.08.2022
Рабочие жалуются, что у них нет денег на сбор детей к учебному году
В Улан-Удэ заметили грузовик Leroy Merlin
В Улан-Удэ заметили грузовик Leroy Merlin
Бизнес, 16.08.2022
Автомобиль несколько раз появлялся в центре города
В Бурятии разыграли 50 кг оронгойских арбузов
В Бурятии разыграли 50 кг оронгойских арбузов
Бизнес, 15.08.2022
Победителями стали пять человек, каждый из них получил арбузов на 10 кг
В Бурятии лесоэкспортёр уклонился от уплаты более 300 тысяч
В Бурятии лесоэкспортёр уклонился от уплаты более 300 тысяч
Бизнес, 15.08.2022
Бизнесмен пытался выдать брус за изделия из дерева
В Бурятии нашли заросшие травой сельхозучастки
В Бурятии нашли заросшие травой сельхозучастки
Бизнес, 15.08.2022
Владельцам выданы предостережения
В магазинах Улан-Удэ появился китайский аналог Coca-Cola
В магазинах Улан-Удэ появился китайский аналог Coca-Cola
Бизнес, 13.08.2022
Импортный товар заметили в некоторых супермаркетах
Сувениры из Бурятии покупают англичане, американцы и мексиканцы
Сувениры из Бурятии покупают англичане, американцы и мексиканцы
Бизнес, 12.08.2022
Продукция жителей Усть-Баргузина востребована за рубежом
В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии
В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии
Бизнес, 09.08.2022
Известный специалист по сельскому хозяйству восхитился урожаем в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^