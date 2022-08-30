Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём жителей Прибайкальского района.
Заявитель из села Турка обратился к прокурору республики с проблемой выпаса крупного рогатого скота в населённом пункте, обозначил ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения.
Двое прибайкальцев пожаловались по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Жительнице села Турунтаево длительное время не выплачивается долг по заработной плате в связи с неисполнением бывшим работодателем решения суда о взыскании задолженности.
Поводом для обращения сельчан послужили вопросы нарушения трудового законодательства, возмещения материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, назначения социальных выплат.
Кроме того, по поручению Генерального прокурора Российской Федерации в целях оперативного решения возникающих у бизнеса вопросов прокурором республики проведена личная встреча с местным предпринимателем с посещением фермерского хозяйства. В ходе визита обсуждены актуальные проблемы развития бизнеса.
Всего принято девять человек, по поступившим заявлениям организованы проверки.