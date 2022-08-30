Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота





Заявитель из села Турка обратился к прокурору республики с проблемой выпаса крупного рогатого скота в населённом пункте, обозначил ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения.

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём жителей Прибайкальского района.Двое прибайкальцев пожаловались по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Жительнице села Турунтаево длительное время не выплачивается долг по заработной плате в связи с неисполнением бывшим работодателем решения суда о взыскании задолженности.Поводом для обращения сельчан послужили вопросы нарушения трудового законодательства, возмещения материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, назначения социальных выплат.Кроме того, по поручению Генерального прокурора Российской Федерации в целях оперативного решения возникающих у бизнеса вопросов прокурором республики проведена личная встреча с местным предпринимателем с посещением фермерского хозяйства. В ходе визита обсуждены актуальные проблемы развития бизнеса.Всего принято девять человек, по поступившим заявлениям организованы проверки.