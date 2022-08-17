Строители зоны отдыха в центре Улан-Удэ не получили деньги





Рабочие, возводившие зону отдыха на площади Советов в Улан-Удэ, жалуются на невыплату заработной платы. Они обратились за помощью к главе Бурятии Алексею Цыденову и городской администрации через паблик «Аноним 03».- Мы выполнили всю заданную работу по зоне отдыха площади в кратчайшие сроки. Работали в две смены днём и ночью, по 12 часов, чтобы успеть по сроком. Помогите, пожалуйста, с выплатами, собрать детей школу не на что. Заранее спасибо, надеемся на вашу помощь, - написали рабочие.Оказалось, что люди сидят без денег из-за незавершившейся процедуры приёмки объекта. В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что оплата будет произведена после выполнения недочётов.Отказ в приёмке части выполненных работах произошёл из-за невыполнения условий муниципального контракта.- В частности, сведения и документация о выполнении работ на сумму 4 308 242,00 рублей размещена подрядчиком в единой информационной системе 15 июля 2022 года. Но в день размещения на ЕИС (Единая информационная система – прим. ред.) подрядчиком сведений о приёмке соответствующая документация на бумажном носителе заказчику предоставлена не была, что не соответствует пункту 6.2 контракта, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе комитета городского хозяйства.Работы в полном объёме будут оплачены после устранения замечаний на объекте и предоставления всех необходимых финансовых документов, исполнительной документации и сертификатов на оборудование.Также в комитете городского хозяйства отметили, что ранее подрядчику оплачен аванс в размере 8 929 148 рублей. Общая стоимость работ составляет 18 717 147 рублей.