В Бурятии лесоэкспортёр уклонился от уплаты более 300 тысяч





Более 300 тысяч рублей не заплатил в бюджет лесоэкспортер. Пытаясь уйти от уплаты таможенных платежей, он задекларировал брус как изделия из древесины хвойных пород. Правонарушение выявили бурятские таможенники, сообщили в пресс-службе ведомства.Вагоны с лесоматериалом из лиственницы сибирской прибыли в ЖДПП Наушки. Сотрудники таможенного поста в ходе досмотра и по результатам экспертизы установили, что вся партия экспортируемого бруса – 29 кубометров – это грубообработанные лесоматериалы.- Сведения о свойствах товара, которые декларант указывает в декларации, влияют на его классификацию и могут служить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин. Изделия из древесины не облагаются таможенной пошлиной. Указав недостоверные сведения о товаре, декларант пытался уйти от уплаты 303 тысяч рублей таможенных пошлин, - сообщил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов,Товар изъят. За недостоверное декларирование товара в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.2 КоАП. По ней предусмотрен штраф - до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин с конфискацией товара – предмета административного правонарушения.