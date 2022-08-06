В Бурятии незаконно торговали рыболовными сетями

Предпринимателю назначили штраф



Бичурский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении за незаконная продажа товаров.



Так, в мае бизнесмен продавал рыболовные сети, изготовленных из синтетических материалов, ввоз которых запрещён на территорию Российской Федерации. Кроме того, он не имел документов, подтверждающих законность их приобретения.



- Постановлением суда гражданин признан виновным в совершении указанного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.



Постановление не вступило в законную силу.



