Предпринимателю назначили штраф
Бичурский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении за незаконная продажа товаров.
Так, в мае бизнесмен продавал рыболовные сети, изготовленных из синтетических материалов, ввоз которых запрещён на территорию Российской Федерации. Кроме того, он не имел документов, подтверждающих законность их приобретения.
- Постановлением суда гражданин признан виновным в совершении указанного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление не вступило в законную силу.
В Бурятии незаконно торговали рыболовными сетями
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 05.08.2022
Вскрыты грубые нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ
Бизнес, 03.08.2022
В суд обратился транспортный прокурор
Бизнес, 02.08.2022
Российские эксперты особых проблем в этом не видят
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок