В Бурятии незаконно проверили бизнесмена

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Муйского района Бурятии нарушила закон о защите прав предпринимателей.



Выяснилось, что специалист муниципального контроля районной администрации провёл внеплановую выездную проверку индивидуального предпринимателя на предмет соблюдения законодательства в сфере благоустройства территорий.



- Указанная проверка с районной прокуратурой не согласовывалась, распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия не выносилось. Кроме того, проверочные мероприятия проводились на объекте индивидуального предпринимателя в отсутствие проверяемого лица и без его уведомления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого специалист муниципального контроля привлечена к дисциплинарной ответственности, производство по двум делам об административном правонарушении в отношении незаконно проверенного лица прекращены.



В отношении должностного лица муниципалитета возбуждено административное дело за несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления законодательства о муниципальном контроле.



Виновника привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

