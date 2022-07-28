В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Муйского района Бурятии нарушила закон о защите прав предпринимателей.
Выяснилось, что специалист муниципального контроля районной администрации провёл внеплановую выездную проверку индивидуального предпринимателя на предмет соблюдения законодательства в сфере благоустройства территорий.
- Указанная проверка с районной прокуратурой не согласовывалась, распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия не выносилось. Кроме того, проверочные мероприятия проводились на объекте индивидуального предпринимателя в отсутствие проверяемого лица и без его уведомления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого специалист муниципального контроля привлечена к дисциплинарной ответственности, производство по двум делам об административном правонарушении в отношении незаконно проверенного лица прекращены.
В отношении должностного лица муниципалитета возбуждено административное дело за несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления законодательства о муниципальном контроле.
Виновника привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
В Бурятии незаконно проверили бизнесмена
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Бизнес, 14.07.2022
Городские предприятия должны «Водоканалу» почти 29 млн
Бизнес, 14.07.2022
О том, как «Энерготехномаш» начинался на развалинах известного предприятия и сумел достичь нынешних успехов, рассказал генеральный директор Валерий Горбунов
Большую часть выловят на Ивано-Арахлейских озёрах
Всего в предупредительном списке Банка России числится более 20 компаний из Бурятии
С начала года из оборота изъяли более 100 кг молока
Бизнес, 11.07.2022
Гендиректор турбазы попал под следствие