Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
За первое полугодие 2022 года Роспотребнадзор в Бурятии исследовал более 1380 проб плодоовощной продукции, из них на санитарно-химические показатели - 530, паразитологические показатели - 803, микробиологические показатели - 13, на содержание ГМО - 35.
- В исследованных образцах превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды), генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Выявлено восемь проб продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, что составило 0,6% от общего количества исследованной продукции. В этой связи 68 кг продукции (5 партий) снято с реализации.
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей
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