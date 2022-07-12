Большую часть выловят на Ивано-Арахлейских озёрах
В Забайкальском крае предприниматели смогут выловить в этом году на водных объектах региона рыбу в объёме 200 тонн.
- Для осуществления промышленного рыболовства в Забайкалье предпринимателям, работающим в этой сфере, предоставлено право на вылов 200 тонн водных биоресурсов», - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.
Он пояснил, что на Ивано-Арахлейских озёрах разрешён вылов 171,6 тонн рыбы, на прочих озёрах – 21,5 тонн. На реках системы Амура рыболовам предоставлено право на вылов 5,8 тонн.
По информации министерства сельского хозяйства Забайкалья, в сфере промышленного рыболовства в крае занято 47 индивидуальных предпринимателей.
В Забайкалье разрешили промышленный вылов 200 тонн рыбы
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