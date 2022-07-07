Число жителей столицы Бурятии, согласных на «чёрную» зарплату, не меняется
Ситуация на рынке труда остаётся спокойной: об этом косвенно свидетельствует такой показатель как готовность россиян получать «серую» или «чёрную» зарплату. На заработок в конверте сегодня согласны 4 из 10 жителей Улан-Удэ — за три месяца их число практически не изменилось. Таковы данные опроса портала SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения столицы Бурятии.
На работу с «серой» или «чёрной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 жителей Улан-Удэ, тогда как 36% отказались бы от такого предложения.
Получать зарплату «в конверте» мужчины готовы чаще женщин (47% против 32%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34-х. (44% против 37%). Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие ТК РФ, больше среди горожан с доходом менее 50 тысяч рублей (45%).
Высокая толерантность населения к зарплатам в конверте косвенно свидетельствует о нестабильности в экономике и на рынке труда, пояснили аналитики. Однако очевидно, что сегодня панических настроений у соискателей нет: число согласных на «серую» зарплату с марта практически не изменилось. В апреле 2020-го, в период ковидной самоизоляции, показатель был выше. Наибольшая же готовность получать зарплату в конверте была зафиксирована в кризисном 2009 году, а наименьшим этот показатель был в апреле 2021-го.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Бурятстат представил обновлённые сведения о начисленной заработной плате в республике за январь-апрель 2022 года. По информации органа статистики, средняя зарплата перевалила за 48 тысяч рублей.
Почти 40% улан-удэнцев не согласны получать «чёрную» зарплату
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