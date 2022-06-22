 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

Зарплаты коллег интересуют жителей Улан-Удэ всё меньше

Зарплаты коллег интересуют жителей Улан-Удэ всё меньше
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация

О размере зарплаты своего руководителя сегодня знает меньшее число жителей Улан-Удэ, чем шесть лет назад. Снижается и осведомленность о зарплате коллег. Впрочем, интерес к такой информации тоже падает. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из Улан-Удэ.

В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация: 81% работодателей считает разумным не разглашать сведения такого рода. Напротив, в каждой пятой (19%) организации уровень заработной платы не является тайной — чаще всего речь идет о бюджетных учреждениях. За шесть лет компаний, где сведения о размере заработка являются конфиденциальными, стало больше.

Тем не менее, большинству работающих в Улан-Удэ зарплата коллег всё же известна: о том, что они в курсе трудовых доходов всех работников организации-работодателя, рассказали 30% опрошенных, только некоторых — 46%. Лишь 24% не знают, какую зарплату получают их коллеги. По мнению опрошенных, сохранить такую информацию в тайне невозможно: многие сотрудники общаются неформально.

Зарплата руководителя — тоже для многих не секрет: о том, что они в курсе доходов начальника, сообщили 28% работающих горожан, тогда как 72% опрошенных об этом не осведомлены.

Тех, кто владеет информацией о зарплатах всех коллег и руководства, больше среди мужчин, чем среди женщин. О том, сколько зарабатывают сослуживцы и начальник, чаще других известно опрошенным с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц. При этом информированность жителей в этом вопросе снижается.

Впрочем, потребность в такого рода информации уменьшается. Сегодня знать о заработках коллег хотел бы только 17% опрошенных, руководства компании — каждый третий (32%), тогда как еще год назад интересующихся этими данными было больше — 22% и 43% соответственно. За шесть лет проявлять интерес к зарплате коллег и начальства горожане стали реже: «У каждого своя нагрузка и зона ответственности»; «Меня не интересуют чужие зарплаты. Меня волнуют только мои личные доходы».
заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зарплаты коллег интересуют жителей Улан-Удэ всё меньше
Зарплаты коллег интересуют жителей Улан-Удэ всё меньше
Бизнес, 22.06.2022
В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация
Число рейсов из Бурятии в Монголию увеличат до четырёх в неделю
Число рейсов из Бурятии в Монголию увеличат до четырёх в неделю
Бизнес, 20.06.2022
Рейс в Улан-Батор пользуется большим спросом  
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений
Бизнес, 17.06.2022
МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи
МегаФон предоставит школам платформу по защите детей в цифровой среде
МегаФон предоставит школам платформу по защите детей в цифровой среде
Бизнес, 16.06.2022
«Цифровое доверие» было разработано в конце прошлого года
Банк взыскал долг умершей жительницы Бурятии с её сына
Банк взыскал долг умершей жительницы Бурятии с её сына
Бизнес, 16.06.2022
Женщина взяла кредиты на 700 тысяч и умерла, не погасив их
В Иркутской области судна не очищали вовремя свои сточные воды
В Иркутской области судна не очищали вовремя свои сточные воды
Бизнес, 15.06.2022
После прокурорского вмешательства устранены нарушения природоохранного законодательства  
Из Бурятии в Приморье везли 250 овец без документов
Из Бурятии в Приморье везли 250 овец без документов
Бизнес, 15.06.2022
Водителя привлекли к административной ответственности
Бизнес в Бурятии стали проверять реже после моратория
Бизнес в Бурятии стали проверять реже после моратория
Бизнес, 15.06.2022
Однако вместо плановой проверки возможен профилактический визит

В Бурятии «Страусиное ранчо» получило предупреждение
В Бурятии «Страусиное ранчо» получило предупреждение
Бизнес, 15.06.2022
На этноферме обитают восемь африканских и австралийских страусов и другие звери и птицы
В Бурятию летом будут летать чартеры
В Бурятию летом будут летать чартеры
Бизнес, 10.06.2022
Стартует летняя чартерная программа
В Бурятии работодателя заставили заплатить 37 работникам
В Бурятии работодателя заставили заплатить 37 работникам
Бизнес, 10.06.2022
Взысканием долга занимались судебные приставы
МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat
МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat
Бизнес, 09.06.2022
В этом году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^