Зарплаты коллег интересуют жителей Улан-Удэ всё меньше

В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация



О размере зарплаты своего руководителя сегодня знает меньшее число жителей Улан-Удэ, чем шесть лет назад. Снижается и осведомленность о зарплате коллег. Впрочем, интерес к такой информации тоже падает. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из Улан-Удэ.



В большинстве компаний Улан-Удэ зарплата сотрудников — это закрытая информация: 81% работодателей считает разумным не разглашать сведения такого рода. Напротив, в каждой пятой (19%) организации уровень заработной платы не является тайной — чаще всего речь идет о бюджетных учреждениях. За шесть лет компаний, где сведения о размере заработка являются конфиденциальными, стало больше.



Тем не менее, большинству работающих в Улан-Удэ зарплата коллег всё же известна: о том, что они в курсе трудовых доходов всех работников организации-работодателя, рассказали 30% опрошенных, только некоторых — 46%. Лишь 24% не знают, какую зарплату получают их коллеги. По мнению опрошенных, сохранить такую информацию в тайне невозможно: многие сотрудники общаются неформально.



Зарплата руководителя — тоже для многих не секрет: о том, что они в курсе доходов начальника, сообщили 28% работающих горожан, тогда как 72% опрошенных об этом не осведомлены.



Тех, кто владеет информацией о зарплатах всех коллег и руководства, больше среди мужчин, чем среди женщин. О том, сколько зарабатывают сослуживцы и начальник, чаще других известно опрошенным с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц. При этом информированность жителей в этом вопросе снижается.



Впрочем, потребность в такого рода информации уменьшается. Сегодня знать о заработках коллег хотел бы только 17% опрошенных, руководства компании — каждый третий (32%), тогда как еще год назад интересующихся этими данными было больше — 22% и 43% соответственно. За шесть лет проявлять интерес к зарплате коллег и начальства горожане стали реже: «У каждого своя нагрузка и зона ответственности»; «Меня не интересуют чужие зарплаты. Меня волнуют только мои личные доходы».

