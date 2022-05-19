Нужна предварительная запись
24 мая в 15 часов прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В приёме также будет участвовать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.
Приём будет проходить в здании прокуратуры Советского района Улан-Удэ по адресу: ул. Толстого, д. 16.
Телефон для предварительной записи: 22-33-26.
Бизнесмены смогут пожаловаться прокурору Советского района Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нужна предварительная запись
Рейс на Ольхон стал популярным среди жителей Бурятии
Хитрые продавцы чудо-накидки ввели покупательницу в заблуждение
Бизнес, 18.05.2022
Количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе
Бизнес, 17.05.2022
Он может помочь сэкономить малому и среднему бизнесу
Бизнес, 17.05.2022
На набережной Уды построят гостевые дома и детские площадки
Бизнес, 16.05.2022
В Госстройжилнадзоре прокомментировали слухи о «заморозке» улан-удэнского «Леруа Мерлен»
Бизнес, 14.05.2022
Проекту с ёмким названием «Ниточка» уже два года. За это время он перерос из благотворительного магазина в нечто большее. О задачах, которые решает её команда, и открытии интересного производства, рассказала владелица «Ниточки» Евгения Алексеева
Бизнес, 12.05.2022
За регулярное нарушение управляющая компания может и лишиться лицензии
Бизнес, 11.05.2022
В партии нефрита на экспорт в Китай выявили другие породы камней
Суд оштрафовал руководителя охранного агентства
Бальзамы как алкогольные, так и безалкогольные
К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав активность пользователей
Организацию оштрафовали
Бизнес, 05.05.2022
Ущерб превысил 47 тысяч рублей