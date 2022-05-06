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Бурятские химики разработали бальзамы на основе байкальских трав

Бурятские химики разработали бальзамы на основе байкальских трав
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом Бурятии
Бальзамы как алкогольные, так и безалкогольные

Учёные кафедры неорганическая и аналитическая химия ВСГУТУ разработали алкогольный и безалкогольный бальзамы на основе бурятских лекарственных трав.

Дегустация состоялась на научно-практической конференции, посвящённой 60-летию университета, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Специалисты отмечают, что дикоросы и травы Бурятии имеют большой потенциал развития. Природа Бурятии богата на свои дары, в особенности на дикорастущие. Это
кедровый орех, брусника, шиповник, папоротник, черемша, травы…

Разработанный учёными ВСГУТУ бальзам настаивается на лекарственных растениях, которые растут в Бурятии.

На сегодня в Бурятии 41 предприятие по заготовке и переработке дикоросов, и эта цифра продолжает расти. 
бальзам ученые

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