Бурятские химики разработали бальзамы на основе байкальских трав

Бизнес, Фото: предоставлено минсельхозпродом Бурятии

Бальзамы как алкогольные, так и безалкогольные



Учёные кафедры неорганическая и аналитическая химия ВСГУТУ разработали алкогольный и безалкогольный бальзамы на основе бурятских лекарственных трав.



Дегустация состоялась на научно-практической конференции, посвящённой 60-летию университета, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Специалисты отмечают, что дикоросы и травы Бурятии имеют большой потенциал развития. Природа Бурятии богата на свои дары, в особенности на дикорастущие. Это

кедровый орех, брусника, шиповник, папоротник, черемша, травы…



Разработанный учёными ВСГУТУ бальзам настаивается на лекарственных растениях, которые растут в Бурятии.



На сегодня в Бурятии 41 предприятие по заготовке и переработке дикоросов, и эта цифра продолжает расти.

