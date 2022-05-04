Производитель кожаных изделий из Бурятии готов завоевать рынок



Бурятская компания, которая занимается производством изделий из натуральной кожи, нуждается в господдержке, сообщили в пресс-службе парламента республики.



Компания с 2018 года занимается производством изделий из натуральной кожи - изготавливают сумки, обувь, аксессуары. Продукция начала пользоваться спросом у населения, поэтому фирма планирует увеличить объёмы производства кожаных изделий с расчётом на массового потребителя и в разных ценовых категориях.



Однако для реализации проекта предпринимателям необходимо содействие в поиске производственной площади для мастерской, оказание господдержки для закупа дополнительного оборудования и увеличения оборотных средств.



Министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии рекомендовано помочь предпринимателям в разработке бизнес-плана, администрации Улан-Удэ - в подборе помещений для мастерской, а фонду поддержки малого предпринимательства Бурятии - рассмотреть возможность в оказании им государственной поддержки.