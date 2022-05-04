 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

Производитель кожаных изделий из Бурятии готов завоевать рынок

Производитель кожаных изделий из Бурятии готов завоевать рынок
Бизнес,  Фото:сайт Народного Хурала
Но компания нуждается в поддержке государства
 
Бурятская компания, которая занимается производством изделий из натуральной кожи, нуждается в господдержке, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Компания с 2018 года занимается производством изделий из натуральной кожи - изготавливают сумки, обувь, аксессуары. Продукция начала пользоваться спросом у населения, поэтому фирма планирует увеличить объёмы производства кожаных изделий с расчётом на массового потребителя и в разных ценовых категориях.
 
Однако для реализации проекта предпринимателям необходимо содействие в поиске производственной площади для мастерской, оказание господдержки для закупа дополнительного оборудования и увеличения оборотных средств.
 
Министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии рекомендовано помочь предпринимателям в разработке бизнес-плана, администрации Улан-Удэ - в подборе помещений для мастерской, а фонду поддержки малого предпринимательства Бурятии - рассмотреть возможность в оказании им государственной поддержки.   
господдержка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Производитель кожаных изделий из Бурятии готов завоевать рынок
Производитель кожаных изделий из Бурятии готов завоевать рынок
Бизнес, 04.05.2022
Но компания нуждается в поддержке государства
В Иркутске с 4 по 9 мая ограничат продажу алкоголя
В Иркутске с 4 по 9 мая ограничат продажу алкоголя
Бизнес, 04.05.2022
Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий
Единый реестр экскурсоводов и гидов появится в России
Единый реестр экскурсоводов и гидов появится в России
Бизнес, 04.05.2022
Он будет доступен на сайте Ростуризма
В Бурятии, вопреки мораторию, планировали провести проверки бизнесменов
В Бурятии, вопреки мораторию, планировали провести проверки бизнесменов
Бизнес, 04.05.2022
После прокурорского вмешательства отменены 40 плановых проверок юридических лиц
В Улан-Удэ прошёл российско-монгольский форум делового сотрудничества
В Улан-Удэ прошёл российско-монгольский форум делового сотрудничества
Бизнес, 29.04.2022
Участники обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности
На YouTube заблокировали канал ГТРК «Бурятия»
На YouTube заблокировали канал ГТРК «Бурятия»
Бизнес, 29.04.2022
Зарубежный видеохостинг полностью ограничил доступ к видео бурятской телекомпании
Жительница Бурятии стала пекарем, заключив социальный контракт
Жительница Бурятии стала пекарем, заключив социальный контракт
Бизнес, 29.04.2022
Теперь жительница Кижингинского района обеспечивает сельчан хлебобулочными изделиями
В Улан-Удэ рабочие трудились на высоте без страховки
В Улан-Удэ рабочие трудились на высоте без страховки
Бизнес, 29.04.2022
Капремонт в двух многоквартирных домах приостановили
В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок
В Иркутске пресекли незаконную продажу 217 шуб и дублёнок
Бизнес, 28.04.2022
Таможенники пришли в магазин в центре города
Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей
Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей
Бизнес, 28.04.2022
Представители автосалона отказывались добровольно вернуть положенные покупателю деньги
На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
Бизнес, 27.04.2022
Новый объект появится на территории будущей гостиницы
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бизнес, 27.04.2022
О перспективах заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
Бизнес, 27.04.2022
Произошло это в разгар зимних морозов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^