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На YouTube заблокировали канал ГТРК «Бурятия»

На YouTube заблокировали канал ГТРК «Бурятия»
Бизнес, 
Зарубежный видеохостинг полностью ограничил доступ к видео бурятской телекомпании

Сегодня, 29 апреля, на YouTube оказался заблокирован аккаунт филиала ГТРК «Бурятия». Все видео бурятского телеканала теперь недоступны для просмотра. Появляется уведомление: «Видео недоступно. Его нельзя смотреть в вашей стране».

Также блокировке подверглись другие YouTube-каналы ГТРК: «Владивосток», «Тула», «Воронеж», «Курск», «Тверь». 17 апреля блокировке подверглись ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.

Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube -каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ.

- Ограничительные меры, введённые администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, - говорится в сообщении.

Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.

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