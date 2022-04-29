На YouTube заблокировали канал ГТРК «Бурятия»

Зарубежный видеохостинг полностью ограничил доступ к видео бурятской телекомпании



Сегодня, 29 апреля, на YouTube оказался заблокирован аккаунт филиала ГТРК «Бурятия». Все видео бурятского телеканала теперь недоступны для просмотра. Появляется уведомление: «Видео недоступно. Его нельзя смотреть в вашей стране».



Также блокировке подверглись другие YouTube-каналы ГТРК: «Владивосток», «Тула», «Воронеж», «Курск», «Тверь». 17 апреля блокировке подверглись ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.



Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube -каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ.



- Ограничительные меры, введённые администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, - говорится в сообщении.



Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.



