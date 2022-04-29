Лимоны ехали из ЮАР
25 апреля в Бурятии обнаружили партию 1,2 тонн лимонов, заражённых вредителем. Лимоны привезли из ЮАР. Через Бурятию они шли транзитом, а везли их в Монголию.
- При досмотре 1,2 тонн лимонов из Южной Африки, предназначенных для экспорта в Монголию, обнаружен карантинный вредитель – красная померанцевая щитовка, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Однако это не помешало партии лимонов въехать в Бурятию. Вредитель распространяется через посадочный материал, особой опасности для спелых плодов нет. Так что на лимоны оформили фитосанитарный сертификат в соответствии с требованиями Монголии, и отправили дальше.
Справка:
Красная померанцевая щитовка – вид полужёсткокрылых насекомых-кокцид из семейства щитовки. Опасный вредитель цитрусовых культур (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), вызывает опадение плодов и листьев, усыхание целых растений.
Основным путём распространения вредного организма является зараженный посадочный материал, включая горшечные культуры (саженцы и черенки цитрусовых и субтропических культур и др.). Заражённые плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск.
В Бурятии обнаружили более тонны заражённых лимонов
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