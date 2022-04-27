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Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA

Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бизнес,  Фото:pixabay.com
О перспективах заявил глава Бурятии Алексей Цыденов

Бурятские изготовители мебели после ухода из России IKEA могут в целях импортозамещения расширить своё производство. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости.

- Требуется расширение производства. У них объёмы производства небольшие. Мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения, - сказал Цыденов.

Он также отметил, что бурятские производители мебели могут в перспективе занять освободившуюся нишу: «с учётом ухода ИКЕА есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу».

По словам Цыденова, в Бурятии несколько производителей мебели.

- Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идёт о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных. Также есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее, - уточнил он.

Справка:

Шведская компания по производству мебели и товаров для дома IKEA заявила о своем уходе из России 4 марта и приостановила все продажи. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.
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