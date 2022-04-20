В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ



УФСБ по Бурятии раскрыло схему уклонения от уплаты налогов, которую придумал руководитель организации.



- Пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным созданием коммерческих организаций, используемых в криминальных схемах, сопряжённых с необоснованным возмещением из бюджета НДС, уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием денежных средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Установлено, что руководитель организации, чтобы уклониться от уплаты НДС, заключил фиктивные договоры с коммерческими организациями на поставку товаров и выполнение различных услуг. Однако работы фактически не проводились.



Также установлено, что руководитель составил и предоставил в УФНС по Бурятии налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, связанными с включением в декларации вычетов по НДС по договорам с контрагентами.



Таким образом, фигурант уголовного дела уклонился от уплаты НДС на сумму 22,3 млн рублей.



Были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией» и «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».



Решением Советского районного суда Улан-Удэ обвиняемый был признан виновным, сообщили в УФСБ по Бурятии. Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.



