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Бурятский фермер: «Ушёл не один год тяжёлого труда, чтобы выйти в прибыль»

Бурятский фермер: «Ушёл не один год тяжёлого труда, чтобы выйти в прибыль»
Бизнес,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
В Бурятии поделились историей успеха фермера

В минсельхозпроде Бурятии рассказали о фермере из села Загустай Кижингинского района Галсане Раднаеве, который получил господдержку.

На момент подачи грантовой заявки Галсан Раднаев уже имел крепкое хозяйство. Общая стоимость бизнес-проекта кижингиского фермера составила 21,6 млн рублей, которые он направил на развитие мясного животноводства.

Фермер Раднаев освоил ещё не все средства господдержки, однако, промежуточные итоги говорят сами за себя: достигнута договоренность с ООО «Победа» Бичурского района о поставке крупного рогатого скота калмыцкой породы в 300 голов.

По словам фермера, посвятив большую часть жизни сельскому хозяйству, именно сейчас он готов взять ответственность за большое хозяйство.

- Я не люблю распыляться, надо заниматься чем-то одним и постараться сделать это хорошо. У меня ушёл не один год тяжёлого ежедневного труда, чтобы выйти на прибыль. Главное – пережить первые несколько лет. Не бояться, если что-то задумал. Начинать с небольшого и расти. Масштабы постепенно увеличиваются вместе с опытом, - поделился своей историей Галсан Раднаев.

Он отмечает, что молодняк нужно кормить хорошо – нельзя экономить на кормах и желательно давать витаминные добавки. Ведь хороший уход за животными – основа будущей прибыли.

В ближайших планах у фермера - увеличить посевную, засеять многолетние и однолетние травы. Сейчас в хозяйстве у Раднаева насчитывается 150 га сенокосов, 200 га посевных площадей и автопарк сельхозтехники, который он собирал много лет, покупая их частями.

Но у кижингинского фермера есть и далеко идущие планы:

- Какой солдат не мечтает стать генералом? Конечно, хотелось бы иметь поголовье в 1500-2000 голов, запустить свой мясоперерабатывающий цех. Но до этого нужно дорасти. Фермеру важно ставить свои приоритеты, а не летать в облаках. Сейчас задача стоит в хорошем уходе за имеющимся стадом, нужно достроить гурты и посевную весной хорошо отработать. В работе помогает моя семья, у меня трудоустроены шесть человек, хочу еще троих взять, - сказал Раднаев.

фермеры сельское хозяйство

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