Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»

В выставке приняли участие 10 строительных организаций из Бурятии
Специализированная выставка «Стройиндустрия» состоялась в Улан-Удэ уже в 15-й раз. Мероприятие проходило с 6 по 8 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе.
При содействии центра предпринимательства «Мой Бизнес» 10 организаций республики, специализирующиеся в строительстве, создании продукции для строительных, монтажных, отделочных работ, интерьера и дизайна, разместились со своей продукцией на индивидуальных стендах.
Поддержка предприятиям оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- Компаниям оказана поддержка в предоставлении выставочной площади, оплате регистрационного взноса участника. Участие в выставке – отличная возможность загрузить своё производство в период предстоящего строительного сезона, – сообщила руководитель центра поддержки предпринимательства Ирина Медведкова.
Предприниматели уже давно выбрали «Cтpoйиндycтpию» в качестве площадки для демонстрации своих новинок и поиска клиентов. Выставку также посетила делегация из Монголии. Участниками выставки были проведены презентации продукции, деловые переговоры.
- Центр предпринимательства «Мой бизнес» ежегодно организует участие наших предприятий в выставках всероссийского и международного масштаба – это одна из наиболее эффективных мер поддержки бизнеса, позволяющих рассказать о себе новым потенциальным клиентам и подобрать себе партнёров, – добавила Ирина Медведкова.
Для участников и гостей выставки центром «Мой бизнес» организована работа консультантов по информированию о действующих мерах поддержки бизнеса, реализуемых в рамках национального проекта по поддержке малого предпринимательства. Индивидуальные консультации доступны для всех желающих у информационного стенда центра.
- Очень хорошая организация выставки и мне понравилось, то что были привлечены заинтересованные строители из Монголии. Нам удалось с ними хорошо поговорить, показать наши производства, мы подписали с ними соглашения о намерениях. Организаторы постарались и привезли к нам, именно, заинтересованных лиц, - поделилась впечатлениями участник ярмарки, входящий в состав учредителей ООО «Геалан групп» Светлана Высоцкая.
В мероприятии принимают участие более 70 организаций стройиндустрии. Свою продукцию представили компании из Бурятии, Москвы, Красноярска, Читы, Иркутска.
- Я считаю, что такие мероприятия должны проходить, как минимум раз в квартал. Помимо того, что с помощью выставки выстраиваются международные отношения, также помогает нам предпринимателям внутри нашего региона ознакомиться с друг другом. В формате выставки, это проходит легко и даёт возможность выстроить комфортное общение. Помимо всего этого, граждане Бурятии могут прийти на выставку и посмотреть на инновации, какие есть на рынке республики, - добавила Высоцкая.
При поддержке центра предпринимательства «Мой бизнес» участие в выставке приняло 10 строительных организаций: ООО «Трубофлекс», ООО «УдаФасадСтрой», ООО «Центр Кровли и Фасада», ООО «ВИК», ООО «ВСЭМ-СЭТ», ООО «Древо», ООО «Импэкс Логистика», ИП Керимова Виктория Андреевна, ООО «Тимлюйский шифер», ООО «Бурятский Фанерный Завод «Ольхон».
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бизнес, Фото:
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