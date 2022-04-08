Нарушение выявила прокурорская проверка
Прокуратура выявила факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам пяти ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр.Нижнеангарск», Регистр.Кичера», «Регистр.Уоян», «Регистр.Ангоя», «Регистр.Янчукан».
Так, 214 работникам с задержкой выплачена заработная плата за октябрь 2021 года в сумме 3,9 млн рублей, 98 работникам – заработная плата за ноябрь 2021 года в сумме 1,9 млн рублей.
- В связи с этим межрайонный прокурор внёс пять представлений руководителю организаций, объявил пять предостережений о недопустимости нарушения закона, в отношении должностных и юридических лиц вынес 10 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Судом должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, назначены административные штрафы в сумме 425 тысяч рублей.
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
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