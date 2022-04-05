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На Левом берегу в Улан-Удэ нашли предприятия, загрязняющие воздух

На Левом берегу в Улан-Удэ нашли предприятия, загрязняющие воздух
Бизнес,  Фото:Бурприроднадзор
Возбуждены административные дела

В левобережной части Улан-Удэ проверка выявила нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Проверку проводили сотрудники Бурприроднадзора, Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Советского района.

Были проверены более 10 объектов в микрорайоне Бурвод. Среди них тёплая автостоянка, магазин автозапчастей, станции технического обслуживания, гостиницы и другие объекты.

- В результате выявлены нарушения природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. А именно: отсутствие газоочистного оборудования, непостановка на учёт по негативному воздействию на окружающую среду, отсутствие инвентаризации источников выбросов, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.


По материалам проверки возбуждены административные дела по статьям «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» и «Несоблюдение экологических требований».

Бурприроднадзор напоминает юридическим лицам о неукоснительном соблюдении природоохранного законодательства.

загрязнение воздуха

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