МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз

МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора
- На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей, - рассказал Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.
Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объём свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания может обеспечить бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это может помочь клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.
- Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений, - пояснил Алексей Извеков.
Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырёх дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.
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