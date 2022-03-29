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В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке

В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Чаще всего дистанционно в столице Бурятии трудятся программисты и бухгалтеры

Ещё в начале февраля в каждой второй компании были сотрудники, переведённые на удалёнку из-за коронавируса, сегодня — только в каждой четвёртой. Таковы данные опроса сервиса работы SuperJob, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны, в том числе и из Улан-Удэ.

Сотрудники, переведённые на удалёнку из-за пандемии, остались лишь в каждой четвёртой компании в стране, а в Улан-Удэ — в каждой пятой.

Чаще всего дистанционно в столице Бурятии трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам.

Работодатели из Москвы практикуют удалёнку чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и Улан-Удэ (34, 24 и 19% соответственно).

В начале февраля 2022 года дистанционные работники были в каждой второй организации в стране. А, к примеру, в разгар первой волны COVID-19 в мае 2020 года — в 59% компаний.

Сократилась и доля удалённых сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций. О том, что дистанционно занято менее 10% персонала сейчас рассказывают 43% работодателей, в феврале было почти вдвое меньше (22%). Более 50% персонала на удалёнке сегодня — лишь в каждой десятой фирме, полтора месяца назад о такой доле дистанционных сотрудников говорили 24% опрошенных представителей компаний.



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