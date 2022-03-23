Сменился гендиректор ТГК-14

Прежний руководитель компании Александр Лизунов покинул пост по собственному желанию
Совет директоров ПАО «ТГК-14» единогласно принял решение назначить c 25 марта новым генеральным директором компании Александра Николаенко. Прежний руководитель Алексей Лизунов досрочно расторгает трудовой контракт по собственному желанию, сообщили в пресс-службе компании.
Алексей Лизунов занимал должность генерального директора ПАО «ТГК-14» с сентября 2017 года. Отмечается, что за последние пять лет к централизованному теплоснабжению в Чите и Улан-Удэ было подключено 603 объекта, в том числе 74 социальных учреждений и 128 многоквартирных жилых домов. Количество потребителей тепловой энергии в двух регионах Дальнего Востока достигло более 234 тысяч лицевых счетов по физическим лицам и около 9,5 тысяч различных организаций.
Председатель совета директоров Константин Люльчев на собрании коллектива поблагодарил Алексея Лизунова за «огромную вдумчивую работу». Он отметил, что «серьёзный фундамент, который был заложен, станет основой для новых стратегических решений и подходов в развитии энергетической отрасли в регионах в рамках политики устойчивого развития».
Новым генеральным директором ПАО «ТГК-14» назначен Александр Николаенко. Он имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент». Занимал различные руководящие посты в подразделениях «РЖД».
- Александр Николаенко сможет обеспечить качественное профессиональное управление и преемственность наработанных механизмов управления и внутрикорпоративных связей, - отметил председатель совета директоров Константин Люльчев. – Благодаря наработанному опыту Александра Николаенко и поддержке акционеров будет организована эффективная системная работа с правительствами регионов присутствия ПАО «ТГК-14». Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Александру Николаенко укрепить позиции компании как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Как сообщал «Байкал-Daily», новые акционеры ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и Виктор Мясник побывали в Улан-Удэ с рабочим визитом в начале февраля.
Сменился гендиректор ТГК-14
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 23.03.2022
Smartavia сменила аэропорт
Бизнес, 23.03.2022
Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры
Бизнес, 22.03.2022
Олеся Степанова: «Моя цель – сделать компанию лучшим оператором для своих абонентов»
Бизнес, 22.03.2022
Сервис обошёл WhatsApp более чем в 80 регионах России
Бизнес, 21.03.2022
Нелегалы незаконно выдавали займы населению
Бизнес, 18.03.2022
На животных не было ветеринарных сопроводительных документов
Бизнес, 18.03.2022
Проверку в магазине провели перед 8 марта
Проверки допускаются только в крайних случаях
С начала года на социальные контракты потратили более 56,7 млн рублей
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась новая вкладка
Зарплату не получили 97 работников
Бизнес, 15.03.2022
Роста числа ищущих работу в республике не зафиксировано
Бизнес, 14.03.2022
Бизнесменам велено снять семена с продажи
Бизнес, 11.03.2022
Росту продаж способствует отмена НДС на покупку металлов у банков
Бизнес, 11.03.2022
Запрет пока ввели до конца года