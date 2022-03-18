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В Забайкалье задержали партию лошадей

В Забайкалье задержали партию лошадей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На животных не было ветеринарных сопроводительных документов

На федеральной автотрассе Р258 Иркутск-Чита был досмотрен автотранспорт, в котором находилось 29 лошадей. Животные перевозились из села Верхний Ульхун Кыринского района Забайкальского края в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов. Это является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

До установления эпизоотического благополучия животных поместили на изолированное содержание.

За нарушение ветеринарных правил в отношении перевозчика возбуждено административное производство в соответствии с КоАП РФ.

За 2021 год сотрудники управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю пересекли незаконную перевозку одной тысячи голов сельскохозяйственных животных - лошади, крупный и мелкий рогатый скот без ветеринарных сопроводительных документов.

лошади Россельхознадзор

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