В Забайкалье задержали партию лошадей

На животных не было ветеринарных сопроводительных документов
На федеральной автотрассе Р258 Иркутск-Чита был досмотрен автотранспорт, в котором находилось 29 лошадей. Животные перевозились из села Верхний Ульхун Кыринского района Забайкальского края в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов. Это является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
До установления эпизоотического благополучия животных поместили на изолированное содержание.
За нарушение ветеринарных правил в отношении перевозчика возбуждено административное производство в соответствии с КоАП РФ.
За 2021 год сотрудники управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю пересекли незаконную перевозку одной тысячи голов сельскохозяйственных животных - лошади, крупный и мелкий рогатый скот без ветеринарных сопроводительных документов.
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