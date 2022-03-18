В хризантемах цветочного магазина в Улан-Удэ нашли опасного вредителя

Проверку в магазине провели перед 8 марта



В хризантемах цветочного магазина в Улан-Удэ обнаружен вредитель – западный калифорнийский трипс. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области, название магазина при этом не раскрывается.



- Государственные инспекторы отдела фитосанитарного контроля в начале марта 2022 года провели выездное обследование в цветочном магазине в Улан-Удэ. При визуальном осмотре в срезах цветов (хризантем) был выявлен живой вредный организм. Он был передан для проведения лабораторной экспертизы. По результатам исследования в образце выявлен карантинный объект: западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg), - говорится в сообщении ведомства.



Таким образом, выявлена угроза причинения вреда растениям в Улан-Удэ и прилегающих к нему районах. Ведь трипс является переносчиком вирусных заболеваний растений, пояснили в управлении Россельхознадзора.



Собственнику цветочной продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



Справка:



Западный цветочный трипс, или калифорнийский цветочный трипс – вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Карантинный объект. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезён во многие страны. Обнаружен более чем на 500 видах растений 50 семейств (астровые, бобовые, лилейные, паслёновые, розовые, тыквенные и другие).



Наносит вред, повреждая декоративные растения, а также снижая урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур (хлопчатника, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика). На повреждённых листьях появляются жёлтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются.



Предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, а также огурцы. Может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости томата.



Западный цветочный трипс входит в перечень карантинных объектов (вредителей растений).





