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Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки бизнеса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Проверки допускаются только в крайних случаях

Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок предпринимателей в 2022 году.

Постановлением правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 установлены особые условия организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, введен мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2022 году. Ограничения проверочной деятельности призваны снизить нагрузку на бизнес в сложных экономических условиях, разъяснили в прокуратуре Бурятии. 

Проверки допускаются только в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля.

Кроме того, основанием для внеплановых проверок может стать непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства или же угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

предприниматели

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