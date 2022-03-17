Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки бизнеса

Проверки допускаются только в крайних случаях



Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок предпринимателей в 2022 году.



Постановлением правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 установлены особые условия организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, введен мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2022 году. Ограничения проверочной деятельности призваны снизить нагрузку на бизнес в сложных экономических условиях, разъяснили в прокуратуре Бурятии.



Проверки допускаются только в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля.



Кроме того, основанием для внеплановых проверок может стать непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства или же угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



