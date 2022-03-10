Экспортёры Бурятии могут вести дела с таможенниками автоматизировано

Это позволит сторонам существенно сэкономить время и финансы



Участники внешнеэкономической деятельности имеют возможность обмениваться с таможенными органами документами и сведениями о таможенной проверке с использованием автоматизированной подсистемы «Личный кабинет участника ВЭД» (АПС «Личный кабинет»), сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Это позволит сторонам существенно сэкономить время и финансы, задействованные при таможенном контроле выпуска товаров, а технология электронного обмена - исключит необходимость заполнения документов и сведений на бумажных носителях в таможенные органы.



Бурятская таможня предлагает участникам внешнеэкономической деятельности с учетом использования сервиса «Таможенная проверка» направлять предложения по расширению возможностей: модернизации и наполнению АПС «Личный кабинет» на электронный адрес Бурятской таможни bur_odo@dvtu.customs.gov.ru.

