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Экспортёры Бурятии могут вести дела с таможенниками автоматизировано

Экспортёры Бурятии могут вести дела с таможенниками автоматизировано
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Это позволит сторонам существенно сэкономить время и финансы

Участники внешнеэкономической деятельности имеют возможность обмениваться с таможенными органами документами и сведениями о таможенной проверке с использованием автоматизированной подсистемы «Личный кабинет участника ВЭД» (АПС «Личный кабинет»), сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Это позволит сторонам существенно сэкономить время и финансы, задействованные при таможенном контроле выпуска товаров, а технология электронного обмена - исключит необходимость заполнения документов и сведений на бумажных носителях в таможенные органы.

Бурятская таможня предлагает участникам внешнеэкономической деятельности с учетом использования сервиса «Таможенная проверка» направлять предложения по расширению возможностей: модернизации и наполнению АПС «Личный кабинет» на электронный адрес Бурятской таможни bur_odo@dvtu.customs.gov.ru.
Таможня

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