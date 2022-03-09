Мастера из Бурятии представили свои изделия в Москве

Бизнес, Фото: предоставлено минпромторгом Бурятии

XXXI выставка-ярмарка «Ладья-2022. Весенняя фантазия» завершилась в Москве



Самозанятые мастера и индивидуальные предприниматели, а также бурятские предприятия народных художественных промыслов стали участниками XXXI выставки-ярмарки «Ладья-2022. Весенняя фантазия» (0+), сообщает пресс-служба минпромторга республики.



В столице Бурятию представили мастерицы:

Лидия Берёзко, создающая украшения из натуральных материалов, изделия с использованием рыбьей кожи,

Роза Хохлова, работающая в технике мокрого валяния войлока - аксессуары и головные уборы,

Елена Викулова - украшения ручной работы из натуральных камней,

Юлия Шарланова – мыло и свечи ручной работы.



Сувенирную продукцию представила компания «Угалза», натуральные чайные напитки – компания «МИП Байкалия».



Всего в выставке приняли участие более 700 организаций народных промыслов, творческих объединений и индивидуально работающих мастеров из 55 регионов страны. Более 20 регионов представили коллективные стенды. Деловая программа выставки «Ладья-2022. Весенняя фантазия» прошла в формате консультаций и семинаров, посвящённых проблеме защиты интеллектуальной собственности в сфере народных художественных промыслов.



